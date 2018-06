Roma, carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato: lo salva e arresta il ladro

Un cane rubato finisce al guinzaglio di un malvivente, ma il proprietario lo riconosce per caso e riesce a salvarlo facendo arrestare il ladro. Sembra la trama di un film, una nuova versione della pellicola statunitense Beethoven. Invece è successo davvero: protagonista della vicenda un carabiniere della stazione di Roma Torrino Nord che ha visto, mentre era in servizio, il setter inglese, che gli era stato sottratto settimane prima, portato a spasso da un uomo di 37 anni di origini romene, senza fissa dimora e con precedenti penali. Il carabiniere è intervenuto subito per salvare il suo cane, mentre il ladro è finito in carcere.