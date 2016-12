Roma, bimba disabile sfrattata dal Comune e il padre chiede aiuto alla Raggi:"Lei può intervenire"

"L'assegnazione di questa casa è illegittima", così una lettera dal Comune di Roma fa precipitare la famiglia Mariani nella disperazione. Emmauel, 42 anni, e sua moglie Giovanna vivono da dieci anni in una casa popolare assegnata loro per le difficoltà economiche legate all'assistenza della figlia Noemi, 11 anni, invalida al 100%. Ora, però. la dimora non gli spetta più e Emmanuel lancia l'appello al sindaco Raggi: "Andremo a finire per strada con mia figlia paralizzata sul letto".