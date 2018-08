E' il costume che si sono abbassati dopo essere entrati nella fontana dell'Altare della Patria a Roma a condurre gli investigatori ai responsabili del vilipendio. Quel costume, infatti, come riferisce Il Messaggero, era stato acquistato poco prima in un negozio nei pressi di Piazza Venezia: il pagamento è stato effettuato con una carta di credito e la commessa si sarebbe ricordata di quella comitiva di trentenni che si era rivolta a lei in spagnolo. Le telecamere della zona avrebbero fatto il resto. E il cerchio si stringe su alcuni giovani provenienti dal Regno Unito.

"Molto gentili, educati, simpatici", così li ricorda a Il Messaggero la commessa che ha venduto loro il costume da 10 euro, pagato con la carta di credito. "Quando ho visto il bagno nella fontana, non riuscivo a credere che fossero loro".



In quel caldo pomeriggio del 19 agosto erano entrati in tre nella fontana a farsi selfie; poi in due avevano continuato a divertirsi tra schizzi e zampilli, rimanendo nudi. A riprenderli con gli smartphone i presenti, tra i quali un autista ucraino che ha diffuso il video sui social.



Poi la fuga, prima dell'arrivo dei vigili. Le ricerche, attraverso le telecamere, hanno portato gli inquirenti, che si sono appellati alle autorità consolari per l'identificazione dei turisti-vandali, fino al negozio dei costumi da bagno. La svolta sarebbe vicina.