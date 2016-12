17 febbraio 2015 Roma, autista bus contro passeggeri: "Me so' rotta, mo' vi faccio scende' tutti" Il video, diventato in poche ore virale, è ben presto arrivato ai vertice dell'azienda dei trasporti della Capitale, che ha fatto sapere di aver disposto la sospensione della donna Tweet google 0 Invia ad un amico

20:50 - Decisamente una brutta giornata per questa autista dell'Atac di Roma, culminata con perdita di staffe e urla contro i passeggeri. "E' dalle dieci che sto a litiga' con la gente - ha infatti inveito la donna, dopo aver fermato l'autobus -, me so rotta, mo' vi faccio scende' tutti". A provocare l'ira dell'autista sembrano essere state le proteste di uno dei passeggeri. Il video, diventato in poche ore virale, è ben presto arrivato ai vertici dell'azienda dei trasporti della Capitale, che ha fatto sapere di aver disposto la sospensione della donna.

