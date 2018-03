Non è escluso che possano essere affidate delle consulenze tecniche per capire quanto e se abbia pesato sullo stato delle strade l'ondata di maltempo. Nell'ultimo mese, infatti, neve e ghiaccio hanno ulteriormente danneggiato le strade capitoline che già non erano in condizioni ottimali, facendo aprire buche e voragini dal centro alle periferie. A peggiorare la situazione la pioggia che ha imperversato su Roma per giorni rendendo faticosi gli interventi di manutenzione e bloccando il traffico sulle principali arterie.



Piano del Campidoglio: "Coprire 50mila buche in un mese" - Avviare subito i lavori, per circa 17 milioni di euro, con l'obiettivo di garantire la copertura di 50mila buche in un mese, per una media di oltre 1.500 al giorno. E' quanto prevede la prima fase del piano straordinario per le strade di Roma che il Campidoglio ha messo a punto per affrontare l'emergenza causata dal ghiaccio, che ha sgretolato l'asfalto in moltissime zone della città'. Le misure sono state discusse anche durante l'incontro dell'assessora alle Infrastrutture, Margherita Gatta, con i municipi.