Roma, anziana cade e muore in strada: "colpa di una pallonata"

Non c'è stato nulla da fare per un’anziana di 82 anni, morta in strada a Roma nel tardo pomeriggio del 13 settembre dopo essere caduta in terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118, intervenuti per soccorrere l'anziana. Secondo alcuni testimoni, la donna sarebbe stata colpita da una pallonata. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. L'autopsia stabilirà le cause del decesso.