Roma, aggressione in diretta al giornalista di "Dalla vostra parte"

L’inviato del programma “ Dalla Vostra Parte” Alessio Fusco e la troupe televisiva che lo accompagnava sono stati ferocemente aggrediti in diretta mentre si trovavano alla stazione Tiburtina di Roma per raccontare ai telespettatori la situazione di degrado e mancata sicurezza della zona. Dopo essere stato accerchiato e spintonato in malo modo da alcuni individui, il giornalista è stato buttato a terra e colpito alla testa, mentre l’operatore è stato ferito a un braccio. L’inviato del programma è stato subito portato al Pronto Soccorso ed è stato ricoverato per trauma cranico .

L’aggressione in diretta ha bruscamente interrotto il collegamento con lo studio quando i malintenzionati, a volto scoperto, hanno cercato di danneggiare anche la telecamera.



Nel filmato girato ieri sera dall’operatore si vedono e si identificano chiaramente gli aggressori. Le immagini verranno trasmesse questa sera nel corso della puntata di “Dalla Vostra Parte” e contestualmente verrà fatto un appello alle istituzioni per prendere provvedimenti a seguito delle ripetute aggressioni di questo periodo.



Si tratta del quinto episodio di aggressione ai danni di giornalisti Mediaset dall’inizio della stagione e il terzo in poco meno di un mese. Il 3 maggio scorso infatti, sempre a Roma e sempre nei pressi di una stazione, l’inviata di “Matrix” Francesca Parisella è stata aggredita mentre stava realizzando un collegamento dal piazzale della stazione Termini per descrivere la situazione di alcuni senzatetto; pochi giorni fa, l’inviata di “Quinta Colonna”, Elena Redaelli ha subito un’ aggressione presso il villaggio Olimpico di Torino.



La redazione di “Dalla Vostra Parte” e tutta l’informazione Mediaset condannano fermamente i ripetuti episodi di violenza ai danni degli inviati che svolgono con dignità e passione il loro lavoro per raccontare, ogni giorno, difficili realtà del nostro Paese. Il Direttore Generale dell'Informazione Mediaset Mauro Crippa ha così commentato l'ultimo episodio: "La libertà di informare e di commentare la realtà non può essere condizionata in alcun modo, ancor meno con la violenza come in questo ennesimo caso. Continueremo a fare il nostro mestiere ancora più determinati. Condanniamo con forza la brutale aggressione al nostro collega Fusco e al suo operatore, augurando a entrambi una pronta guarigione. Ma assicuriamo tutti che non ci lasceremo intimidire da chi vorrebbe, con la violenza fisica o anche solo verbale, sterilizzare e omologare il lavoro giornalistico".



In seguito all'aggressione, è stato rintracciato e denunciato per lesioni un 45enne senza fissa dimora, originario de L'Aquila. L'uomo è stato identificato dopo poche ore da una pattuglia del commissariato di Porta Pia.