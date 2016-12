Roma, addio al principe Carlo Giovanelli

Dopo la regina dei salotti vip Marta Marzotto, scompare un altro grande protagonista della mondanità d'élite. Di lui lo scrittore Roberto Gervaso scriveva: "Non c'è party, non c'è cocktail, non c'è ballo, classico o mascherato, non c'è concerto, anteprima, vernissage, matrimonio, funerale, battesimo, che non lo veda in prima fila, ma anche dietro le quinte con il garbo del gran signore".



Le sue amicizie d'eccezione hanno fatto epoca: da Audrey Hepburn, della quale adorava "il look sbarazzino e il taglio corto di capelli", a Jacqueline Kennedy. La stessa nascita del principe Giovanelli è avvolta da una leggenda in pieno stile "Dolce vita": "Sono nato al Palace Ambasciatori, in via Vittorio Veneto - ha raccontato al regista Carlo Vanzina -. Eravamo in tempo di guerra e abitavamo nella nostra villa sull'Aurelia. Ma essendo lontana dalle cliniche romane, mio padre, preoccupato, affittò un intero piano dell'albergo e ci trasferì mia madre con tutta la famiglia".