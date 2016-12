Roma, 50mila statali in piazza

07:45 - Sono attese circa 50mila persone oggi nel corteo dei dipendenti del pubblico impiego, in programma a Roma. Una manifestazione che vede non solo la partecipazione di Cgil, Cisl e Uil ma anche di altri 9 sindacati del pubblico impiego, dalla scuola alla sanità, dai ministeri agli enti locali. Tutti già pronti, fanno sapere le rappresentanze, a incrociare le braccia per il primo sciopero dopo quasi 10 anni.