Bagni come discariche, stanze dei degenti piene di spazzatura, bottiglie di birre e scarpe abbandonate. Sono queste le condizioni in cui la nostra inviata ha trovato l'ospedale San Camillo-Forlanini a Roma, dove in un padiglione è stata trovata morta per overdose Sara Bosco la 16enne scappata dal centro di disintossicazione di Perugia.