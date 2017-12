Dopo lo schianto, a pochi metri dal cancello della sua scuola, il ragazzo era morto nonostante la corsa in ospedale. Il 18enne alla guida dell'auto, anch'egli un alunno dello stesso istituto, è stato arrestato dalla polizia locale. Gli agenti hanno riscontrato che il giovane era al volante di un'auto di cilindrata troppo alta per essere guidata da un neopatentato.



L'incidente era avvenuto venerdì mattina al momento dell'uscita da scuola: era l'ultimo giorno di lezioni prima delle vacanze natalizie. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'investimento: in particolare si deve accertare se l'auto procedesse a forte velocità sul vialetto che porta all'ingresso dell'istituto. Non si esclude che il 18enne abbia superato un altro veicolo fermo, travolgendo così il compagno.