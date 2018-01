Roma,14enne travolto e ucciso sulle strisce: trascinato per 20 metri

Un 14enne è morto dopo essere stato investito da un'auto alla periferia di Roma. E' accaduto alle 22 in via Trionfale, zona Ottavia. L'investitore, un 72enne, è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti su alcol e droga. La vittima stava attraversando sulle sulle strisce pedonali, sembra che dopo l'impatto, fortissimo, il ragazzo sia finito sul cofano della macchina e trascintao per 20 metri prima di cadere sull'asfalto.