Rohani:spero rapporti buoni con Usa

Il presidente iraniano Hassan Rohani spera in futuro di poter fare un viaggio negli Stati Uniti, ricevendo un'accoglienza simile a quella avuta in Italia, ma "la chiave di rapporti senza tensioni tra gli Usa e l'Iran è a Washington e non a Teheran". "Certi settori americani devono capire che l'era delle sanzioni è finita. Gli Stati Uniti - ha auspicato - devono guardare al futuro e non al passato".