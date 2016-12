Rogo in casa nel Catanese, bimbo di 10 anni salva i fratelli:"Non sono un eroe"

Ha salvato i fratellini più piccoli, 5 e 7 anni, dalle fiamme divampate in casa: ora è un eroe. Lui si chiama Diego, e ha soli 10 anni: nonostante il fuoco, il fumo e la paura, ha chiamato subito i soccorsi con il cellulare che gli aveva regalato il papà, e poi ha portato fuori i più piccoli. Ma non si sente speciale: "Non sono un eroe", dice ai microfoni di NewsMediaset, ma se non fosse stato per lui oggi parleremmo di una tragedia. Siamo a Ragalna, in provincia di Catania: il nonno si era allontanato solo per pochi minuti da casa, lasciando i tre nipotini da soli. In quella manciata di secondi è successo il peggio: pare sia stato il l cortocircuito di una presa elettrica dietro il divano della cucina a scatenare l'incendio.