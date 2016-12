Rogo Fiumicino, i sindacati accusano: "Troppa fretta nel riaprire lo scalo"

Bruciore a gola e naso, prurito agli occhi, nausea, senso di svenimento e la corsa al pronto soccorso. All'indomani dal rogo che ha distrutto il Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino si è cercato di riportare al più presto operativo lo scalo, ormai verso la normalità, ma i sindacati riferiscono che l'odore acre del bruciato e la fuliggine che ricopriva e ricopre a distanza di qualche giorno i banchi del check in avrebbero addirittura messo ko alcuni lavoratori esposti per 8 ore ad esalazioni "che si sentono fino in pista e all'esterno". Così monta la polemica: "Era così urgente ripartire subito chiudendo solo parte del Terminal? La salute dei dipendenti è stata messa a dura prova".

Nonostante le mascherine protettive, l'acqua distribuita ai passeggeri e qualche disposizione di alcune società che hanno predisposto un quarto d'ora d'aria per ogni ora di lavoro, continuano le lamentele dei lavoratori che operano in ambienti che non ritengono salubri, nonostante le rassicurazioni di Asl e Enac.

"Chiediamo un intervento aggiuntivo e ulteriori verifiche dal punto di vista sanitario e della stabilità delle strutture interessate dall'incendio e abbiamo presentato un esposto alla polizia di frontiera", afferma Susi Ciolella dell'esecutivo provinciale confederale Usb. "Riteniamo - aggiunge - che ci debba essere maggiore attenzione ai rilievi, perché sono continue le segnalazioni di malore da passeggeri e operatori".

All'esterno - racconta - continua a respirarsi un'aria pesante e sono presenti due ambulanze per ogni evenienza. "Addirittura le addette alle pulizie hanno lavorato in camice per togliere cenere e fuliggine, senza tuta protettiva; e le mascherine distribuite sono poco efficaci per filtrare questo tipo di agenti frutto della combustione", continua la sindacalista. Insomma, secondo la Usb, "le condizioni di riapertura non erano del tutto soddisfacenti; per giorni poi sono rimasti chiusi gli apparati di areazione e ora che sono ripartiti si favorisce il movimento delle polveri nelle zone operative".

Sulla stessa linea d'onda Marco Lelli della Cisl. "Ho continuato a lavorare e di persona ho verificato poco di quanto accade all'interno del Terminal - spiega, - ma le esalazioni arrivano anche in pista e sono tempestato di telefonate da parte di colleghi, vittime di vomito e occhi gonfi. Quello che possiamo consigliare è di rivolgersi al pronto soccorso".

"La volontà di tuti è far defluire i passeggeri, ma l'aeroporto andava chiuso", conclude. "Non ci sono disposizioni interne per i lavoratori, le mascherine sono poco efficaci, qualcuno usa dei deodoranti per ambiente: stare otto ore al banco accettazione è pesante e ora con il sistema di areazione di nuovo attivo, 'cammina' tutto: c'è cenere dappertutto". Le proteste corrono anche sui social network, insieme alle foto di denuncia.