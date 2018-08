Rogo Bologna, la testimonianza del camionista tamponato: "Sono stato miracolato"

"Sono stato miracolato". A parlare è Antonio Verdicchio, camionista di Maddaloni (Caserta), 45 anni, il cui mezzo è stato tamponato dall'autocisterna che ha preso fuoco e che ha causato l’incidente avvenuto lunedì a Bologna, sul raccordo autostradale a Borgo Panigale. "Ho visto arrivare l'uomo (Andrea Anzolin, ndr) dallo specchietto, non si fermava - ha raccontato Verdicchio, ancora incredulo per quanto accaduto - Sono uscito dalle fiamme, non so nemmeno come".