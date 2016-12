Rocco Siffredi lancia una petizione: "Io prof di educazione sessuale"

Rocco Siffredi si promuove professore. E chiaramente la materia di insegnamento non può essere altro che educazione sessuale. In vista della Giornata internazionale dell'orgasmo (22 dicembre), Siffredi ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere l'introduzione dell' educazione sessuale nel programma di studi delle scuole italiane e proporsi come insegnante .

Il testo della petizione lanciata sul sito Change.org



"La pornografia dovrebbe essere intrattenimento, ma in mancanza di alternative è diventata uno strumento di apprendimento, soprattutto tra i giovani. Secondo voi è normale?



Il dialogo, l'ascolto, l'apertura mentale sui temi del sesso sono in Italia ancora lontani. Il sesso è in Italia ancora tabù, mentre in molti avrebbero bisogno di parlarne, aprirsi, essere ascoltati e ricevere risposte. Tanti giovani avrebbero voglia di soddisfare le proprie curiosità ma non sanno a chi rivolgersi.



L'educazione sessuale è obbligatoria in tutti i paesi dell'Unione tranne che in Italia, Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia, Romania e Regno Unito.



In Italia contiamo decenni di proposte sull'educazione sessuale e nessuna legge. Non esiste una legge, dunque, nonostante ci sia richiesta di formazione.



Sono un fiero porno attore e regista, protagonista di quasi 2000 film porno girati da attore e 450 da regista e fin da giovanissimo ho voluto dedicare la mia vita al sesso.



In occasione della giornata mondiale dell'orgasmo (22 dicembre), voglio lanciare questo appello, perché il sesso è una cosa bellissima. Ci metto la faccia e l'esperienza, offro la mia completa disponibilità a visitare le scuole italiane e a farmi promotore in prima persona di questa iniziativa.



Perché proprio io? Perché faccio il mio lavoro da 30 anni e ho acquisito abbastanza esperienza per assicurare che quello che faccio io non è educazione sessuale, bensì altro, pornografia appunto.



I ragazzi hanno il diritto di aprirsi, fare domande, avere risposte, ricevere una formazione su una delle cose più belle e importanti nella vita.



Cosa stiamo ancora aspettando? Educazione sessuale nelle scuole! #cipensarocco #Cometogether"