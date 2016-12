Robledo sanzionato da Csm:trasferimento d'ufficio e taglio anzianità

L'ex pm Alfredo Robledo è stato trasferito d'ufficio da Milano e ha perso sei mesi di anzianità per decisione della Sezione disciplinare del Csm. Robledo resta dunque a Torino non più come giudice ma come procuratore aggiunto. Secondo l'accusa, avrebbe passato all'avvocato Domenico Aiello, della Lega, informazioni su atti coperti dal segreto a proposito dell'inchiesta su rimborsi indebiti percepiti dai consiglieri regionali lombardi.