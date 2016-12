Rivoluzione nelle previsioni meteo: arriva l'Indice di Affidabilità

Per la prima volta in Italia le previsioni diventano complete : nelle grafiche prodotte dal Centro Epson Meteo / Meteo.it , in onda sulle Reti Mediaset, viene indicato il livello di attendibilità per un'informazione scientifica, precisa e onesta . Il Centro Epson Meteo, da oltre vent'anni leader delle previsioni meteorologiche nel settore privato in Italia, ha deciso di adottare un nuovo, rivoluzionario strumento per garantire un'informazione ancora più completa e corretta. Si tratta dell' IdA, l'Indice di Affidabilità delle previsioni meteo , che compare per la prima volta in Italia nelle grafiche, nelle produzioni televisive in esclusiva sulle Reti Mediaset e nel sito www.meteo.it . Si tratta di un'icona presente nelle grafiche, con diverse colorazioni in base al grado di affidabilità che il meteorologo ritiene abbia la previsione.

Il presupposto di questa importante novità è molto semplice. Come è risaputo le previsioni del tempo contengono sempre margini di errore. Negli ultimi decenni con il progredire della scienza meteorologica, nelle sue conoscenze teoriche e nei suoi strumenti, questi margini di errore si sono gradualmente ridotti, ma non possono essere azzerati e non lo saranno mai nemmeno in futuro. Come per tutti i centri meteorologici che si occupano di emettere previsioni del tempo, lo sforzo quotidiano del Centro Epson Meteo è quello di minimizzare questi errori, mettendo a punto un metodo di lavoro scientifico e affinando i modelli fisico-matematici di previsione per ottenere la maggiore affidabilità possibile.



I margini di errore preventivabili in una previsione non sono però uguali tutti i giorni. Esistono infatti andamenti meteorologici più facilmente prevedibili di altri. Si può passare da andamenti meteorologici in cui la previsione risulta affidabile, e quindi credibile, anche a distanza di una settimana, ad andamenti in cui i dubbi del meteorologo – e le discordanze dei modelli fisico-matematici – sono significativi anche nella previsione per il giorno successivo, se non addirittura delle ore immediatamente successive.



Di qui nasce la scelta di affiancare alla previsione anche un indice che ne stimi l'affidabilità e di metterlo a disposizione dell'utente. Chi usufruirà delle nostre previsioni avrà a disposizione non solo il contenuto della previsione, ma anche la nostra stima della loro attendibilità.



Il tutto si traduce quindi in un Indice di Affidabilità della previsione (acronimo IdA) con valore da 51 a 99 distinguibile in tre fasce qualitative collegate a un colore: Si spazia dalle previsioni più affidabili, quelle “verdi” e prossime al 100 a quelle dall'attendibilità più bassa con valore al di sotto del 69 e accorpate con il colore rosso.