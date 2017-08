Rivoluzione a Emergency: silurata Cecilia Strada | Gino Strada: "Normale avvicendamento"

Due linee di pensiero - Cecilia Strada, come la maggior parte dei volontari, si sarebbe schierata a favore di un'impostazione più "idealista" (cultura di pace, distanza da qualsiasi governo o istituzione e denuncia degli orrori delle guerre). A prevalere sarebbe invece stata la linea, portata avanti da metà del direttivo, di una politica di "normalizzazione": Emergency dovrebbe fare come la gran parte delle altre ong e accettare i soldi da governi e imprese che sembrano interessate a utilizzare il logo dell'associazione per migliorare la propria reputazione. Questa seconda linea di pensiero ha prevalso ed è stata eletta Rossella Miccio, assistente di Gino Strada e fino a ieri occupata nell'ufficio umanitario.



Attriti tra i membri - Sempre secondo "L'Espresso", il secondo attrito sarebbe stato causato dalle diverse ipotesi sul futuro dell'associazione. L'attuale gestione è affidata a un organo esecutivo di otto persone, tra cui Gino e Cecilia Strada, composto, proprio come il consiglio direttivo, dai fedelissimi del fondatore. Alcuni dirigenti, temendo nel consolidamento della leadership di Cecilia, l'avrebbero messa in discussione.



La nota ufficiale - Emergency, in un comunicato ufficiale, ha confermato il cambio al vertice ma ha voluto precisare gli aspetti della vicenda: "In seguito alle speculazioni che abbiamo letto sulla stampa, ci teniamo a sottolineare che la decisione dell’avvicendamento alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo di Emergency è stata maturata nell’ambito di una normale dinamica di confronto interno, teso a cercare sempre l’assetto più adatto alla crescita dell’organizzazione, come avviene ogni giorno in ogni realtà associativa".



Gino Strada: "Normale avvicendamento, querelo" - Sulla stessa lunghezza d'onda la nota di Gino Strada: "Le ragioni per cui è avvenuto l'avvicendamento alla Presidenza del Consiglio direttivo di Emergency riportate nell'articolo non corrispondono alla realtà e gettano discredito su Emergency, a cui ho dedicato la mia vita, e sul gruppo dirigente che la sta guidando con fatica e responsabilità. In questo modo abbiamo potuto curare 8 milioni di persone in 23 anni. Per questa ragione, darò mandato al mio avvocato per tutelare la reputazione mia e di Emergency", conclude la nota.