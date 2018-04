Durante il flash mob i manifestanti si sono accasciati più volte a terra urlando "boom" per simulare proprio i danni che subiscono i pesci e tutto l'ecosistema marino quando viene utilizzata l'air-gun come tecnica per le trivellazioni. Secondo gli ambientalisti, si tratta di uno strumento troppo invasivo: consiste nello sparare aria compressa che produce onde che si propagano nei fondali.



"Negli ultimi anni ci sono stati ben nove provvedimenti di valutazione di impatto ambientale favorevoli per le ricerche petrolifere in undici zone dell'adriatico", hanno protestato gli ambientalisti. La manifestazione si è svolta in varie città e ha interessato l'intera riviera adriatica: dal Veneto all'Emilia Romagna, dalle Marche alla Puglia, passando per Abruzzo e Molise. In questo modo singolare i manifestanti hanno rivolto un appello al nuovo Parlamento perché tuteli le regioni che vivono di turismo, ma anche di pesca, e che hanno particolarmente a cuore la salvaguardia del mare.