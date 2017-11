Ritrovato l'italiano scomparso nelle isole Pulau, la sorella: "Non poteva comunicare"

"Dopo una forsennata ricerca tra le isole Indonesiane posso finalmente comunicare che mio fratello Enzo e la fidanzata Jessica sono stati ritrovati. In questo momento, si trovano nell'isola di Maratua e stanno bene, purtroppo causa di svariate tempeste si trovano impossibilitati ad accedere a mezzi di comunicazione". E' Giusy Introcaso, sorella di Enzo, a dare la notizia su Facebook. Era stata lei a denunciare la scomparsa dei due fidanzati con i quali non riusciva a comunicare dal 12 agosto.

"Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno condiviso e provato ad aiutare in qualsiasi modo la nostra ricerca, grazie davvero per tutto l'affetto, e per una volta in questi casi è bello poter scrivere un lieto fine", ha concluso Giusy Introcaso.

Enzo, 29 anni di Milano vive a Düsseldorf con la sua ragazza, Jessica Altes, anche lei 29enne di origini tedesche. I due sono partiti proprio da lì il 4 agosto. "Hanno fatto scalo a Dubai", aveva raccontato la sorella a Tgcom24, "e arrivati a Kuala Lampur hanno preso un altro aereo verso Giacarta. Poi si sono diretti in un'isola chiamata Kakaban, dove avrebbero dovuto trascorrere una settimana a vedere il dischiudersi delle uova di tartaruga e nuotare in un lago salato con meduse, luogo unico al mondo e patrimonio dell'Unesco. Non siamo sicuri che siano mai arrivati. L'ultimo contatto con loro è avvenuto la sera di sabato 12 agosto, più niente. Nessun accesso ad internet".



Ora però i familiari possono tirare un respiro di sollievo, i due si trovavano in una zona dove i mezzi di comunicazione non erano utilizzabili.