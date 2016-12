Ritrovato in Croazia bimbo conteso tra i genitori: era stato rapito dalla madre 5 anni fa

E' stato rintracciato a Spalato , in Croazia, Cesare Avenati , il bambino italiano rapito dalla mamma, la croata Nina Kuluz , cinque anni fa. Le indagini erano partite nel 2011, subito dopo la denuncia del padre, ma in questi anni, aiutata dai familiari, la donna era riuscita a nascondersi insieme al figlio, spostandosi frequentemente tra la Bosnia e la Croazia.

Il piccolo per il momento è stato affidato ai nonni materni sotto il controllo dei servizi sociali croati. Il papà Alessandro e l'Ambasciata italiana a Zagabria sono stati immediatamente informati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia presente sul posto.



Il ritrovamento di Cesare è stato reso possibile dai costanti scambi informativi con le polizie croata e bosniaca, le riunioni operative con la Task Force Interministeriale Interni-Esteri-Giustizia, che viene immediatamente attivata in caso di sottrazione di minori, e il raccordo info-Investigativo dello SCIP tramite gli Esperti per la Sicurezza del Dipartimento di P.S. di stanza in Bosnia-Erzegovina ed in Croazia.