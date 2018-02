Ritrovata a Napoli la donna di Arezzo scomparsa: "Stanca di mio marito"

E' stata ritrovata a Napoli Susy Paci , la 49enne di Arezzo vista per l'ultima volta nel capoluogo campano diciannove giorni fa. La donna, di cui i familiari avevano perso le tracce, è in Procura. La Paci, madre di 2 figli, era in contatto con un uomo, non indagato, incontrato a Napoli. Ai poliziotti ha spiegato di essersi allontanata volontariamente perché stanca del rapporto con il marito. "Volevo prendermi una pausa di riflessione", ha detto.

La donna si è presentata spontaneamente negli uffici del commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non lontano dalla zona della stazione ferroviaria centrale dove era stata vista l'ultima volta. Era in buone condizioni fisiche.



La sua scomparsa aveva tenuto impegnati per giorni gli inquirenti delle procure di Napoli e di Arezzo e gli investigatori delle squadre mobili delle due città. Che avevano ipotizzato - nell'ambito di inchieste aperte contro ignoti - un sequestro di persona senza escludere l'epilogo più funesto. E' stata la proprietaria di un bed and braekfast di corso Umberto a Napoli (anche questo non lontano dalla stazione, segno che la presunta scomparsa era rimasta sempre in zona) alla quale Susy aveva chiesto la disponibilità di una camera dove trascorrere la notte, a convincerla a presentarsi alla polizia.



La proprietaria l'aveva infatti riconosciuta come la donna di Arezzo della cui storia si stavano occupando giornali e trasmissioni televisive. Subito dopo i primi accertamenti, svolti da Luigi Rinella e Francesca Fava, dirigenti rispettivamente della squadra mobile e del commissariato Vicaria, Susy Pace è stata accompagnata negli uffici della procura, al Centro Direzionale, che aveva avviato una indagine - coordinata dal procuratore Giovanni Melillo, dall'aggiunto Giuseppe Lucantonio e dal pm Fabio De Cristofaro.



Madre di due figli di 19 e 17 anni, appassionata di social network, si era incontrata con un napoletano di 45 anni contattato in chat. Il 45enne, un marittimo, single, aveva riferito agli inquirenti di essersi lasciato con la Paci, arrivata a Napoli in treno il 23 gennaioì, dopo aver passato con lei la notte in un albergo, già il 24 mattina. E da allora non l'aveva più vista né sentita. All'uomo, su disposizione della procura di Napoli, era stato sequestrato il telefonino nel tentativo di individuare elementi utili alle indagini.



Un'inchiesta che si annunciava complicata: gli inquirenti avevano deciso di esaminare i video delle telecamere di videosorveglianza nella zona della Ferrovia e le celle agganciate dal telefonino della donna, per cercare di scoprirne gli spostamenti. Un notevole impegno investigativo concluso alle sette della sera, quando Susi ha varcato il portone del commissariato.



Il figlio: "L'aspettiamo a braccia aperte, è tutto superato" - "L'aspettiamo a braccia aperte, è tutto superato". Così Gabriele, uno dei due figli di Susy Paci. "Ho avuto la notizia dal mio babbo. Abbiamo provato tutti una grande gioia, ora aspettiamo il suo ritorno con impazienza", ha aggiunto. Ha staccato il cellulare, almeno per ora, il marito Celestino Gualdani che, nei giorni scorsi, aveva più volte lanciato appelli alla moglie perché facesse ritorno a casa.