Ristorante ospitò agenti che cercavano Igor il Russo, ma nessuno ha pagato

Per mesi ha dato da mangiare sia a pranzo che a cena ai carabinieri impegnati sul territorio a dare la caccia a Norbert Feher, noto come Igor il Russo. Pasti per un totale di più di 20mila euro che però lo Stato non ha ancora provveduto a saldare. "A dicembre ci hanno dato i codici per emettere la fattura ed entro 60 giorni dovevano fare il bonifico, ma da allora non abbiamo visto nemmeno un euro", ha detto Roxana Genunche, titolare della taverna "Il Marchese" di Molinella, in provincia di Bologna.