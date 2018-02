Una lite tra studenti, per futili motivi, sfociata in un’aggressione con tanto di coltelli, dove a farne le spese è stato un 17 enne, originario del Marocco e residente in provincia di Teramo, sfregiato al volto dal compagno 18enne. La storia arriva da un istituto tecnico di Giulianova dove uno screzio nei corridoi ha gettato nel caos un’intera scuola. "Prima del suono della seconda campanella alle 8:10, proprio in questo corridoio, i due sono venuti alle mani e poi un ragazzo ha tirato fuori un corpo contundente ferendo l’altro", racconta a Mattino Cinque il preside Luigi Valentini, che indica alle telecamere il punto in cui è avvenuta l'aggressione. "Sono stati prontamente allertati i carabinieri e i genitori dei due ragazzi ed è stato isolato lo studente che aveva commesso il fatto" spiega ancora l'uomo. Mentre il 17enne è ancora ricoverato in ospedale e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico, il 18enne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello di genere proibito.