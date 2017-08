Rissa nel cuore della "movida" milanese, un ferito

Si è conclusa con un uomo ricoverato in ospedale in gravi condizioni e quattro denunciati una rissa scoppiata poco dopo la mezzanotte tra Corso Como e Piazza XXV aprile, luoghi tra i più noti della "movida" milanese. L'episodio ha visto fronteggiarsi prima due uomini che sono venuti alle mani, ai quali si sono uniti altri due. Ad aver la peggio è stato un giovane che ha ricevuto un colpo alla testa ed è ora ricoverato in ospedale.