Rissa davanti a scuola in provincia di Perugia: indagati 9 giovani

Nove studenti di età compresa tra 15 e 17 anni sono indagati a piede libero dalla polizia per una rissa avvenuta davanti all'ingresso di una scuola della provincia di Perugia, poco prima dell'inizio delle lezioni. In base agli accertamenti si è trattato di una "resa dei conti" in seguito all'attenzione indesiderata che uno dei ragazzi aveva riservato alla ragazza del giovane "rivale".