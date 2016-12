Rischio nubifragi al Sud, più stabile nel weekend

La situazione meteo sull'Italia giovedì si ribalta rispetto ai giorni scorsi: il tempo tornerà stabile al Centronord , mentre una perturbazione in risalita dalla Libia porterà forti piogge all'estremo Sud , in particolare nelle zone ioniche, dove avremo anche il rischio di locali nubifragi e forti temporali. Dopo il caldo anomalo dei giorni scorsi le temperature tenderanno a calare nelle regioni meridionali. Nel fine settimana l'alta pressione tenderà a rinforzarsi e, nella giornata di domenica, le temperature massime subiranno un sensibile aumento con picchi di 21 gradi sulle Isole maggiori.

Previsioni per venerdìVenerdì al mattino abbastanza soleggiato su Ionio, Adriatico e gran parte della Val Padana; nuvole irregolari su Alpi, Triveneto, settore tirrenico e Sardegna con qualche pioggia isolata sull'alta Toscana, nel pomeriggio passaggi nuvolosi variabili possibili nel resto della Penisola e cielo meno pulito anche in Val Padana con occasionali fenomeni su alta Toscana, tra le zone interne del Lazio e quelle delle Marche meridionali e sulle Alpi orientali con limite della neve fino a 700-800 metri. Tra sera e notte qualche breve precipitazione anche a carattere di isolato rovescio su Veneto, sud-est Lombardia, ferrarese, Toscana centrale e Umbria. Minime in calo al Centrosud, massime in lieve aumento su Piemonte, medio Adriatico e al Sud. Venti occidentali ancora moderati in Sardegna a tratti anche al Sud e in Sicilia. Rinforzo di Foehn sulle Alpi occidentali. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it