Rischio di forte maltempo al Centro-nord nel weekend

A partire da martedì sembra profilarsi infine un vero e proprio assaggio di inverno per le nostre regioni settentrionali: assisteremo infatti all'afflusso di una massa d’aria fredda in discesa dall'Europa nord-orientale che porterà un sensibile calo termico al Nord e anche le prime nevicate al di sotto dei 1000 metri di quota sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale.



Previsioni per giovedì. Un veloce fronte freddo darà luogo a precipitazioni soprattutto nelle regioni centrali sin dal mattino, in prevalenza deboli e intermittenti. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà anche al Sud peninsulare con qualche pioggia sulla Campania e nel nord della Puglia. Nel resto del Sud tempo abbastanza soleggiato con locali annuvolamenti. I temporali ancora presenti nel sud-est della Sicilia tenderanno ad esaurirsi col passare delle ore. Al Nord giornata nel complesso abbastanza soleggiata salvo una residua nuvolosità nella prima parte del giorno su Emilia Romagna e Liguria di Levante, tra pomeriggio e sera tendenza ad aumento della nuvolosità nelle regioni di Nordovest. Nelle zone terremotate dopo le piogge, non intense, andremo incontro a un miglioramento a fine giornata. Temperature in lieve diminuzione al Centro-nord, il calo sarà più sensibile tra Romagna e Marche per effetto dell’ingresso dei venti da nord-est. Venti di Bora moderati su medio e alto Adriatico, venti da est in rinforzo in Val Padana, di Maestrale sulla Sardegna, di Libeccio al Sud, con la Tramontana in Liguria (per l’effetto locale di caduta del vento a Genova la temperatura pomeridiana potrà raggiungere 22°C).