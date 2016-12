2 novembre 2016 10:00 Rischio di forte maltempo al Centro-nord nel weekend Giovedì peggioramento nelle zone colpite dal terremoto

Dopo una lunga fase in compagnia dell'alta pressione da oggi si cambia registro: debole perturbazione atlantica ha raggiunto infatti l’Italia ed è accompagnata da un aumento della nuvolosità in gran parte del Centro-nord, mentre le piogge saranno poche e di debole intensità. Questa stessa perturbazione prima di abbandonare il nostro Paese, giovedì porterà piogge sparse, comunque in generale deboli, soprattutto su Emilia Romagna e regioni centrali: ciò significa che la pioggia purtroppo tornerà a interessare le zone colpite dal terremoto anche se, fortunatamente, si tratterà di fenomeni in generale di debole intensità.

Per venerdì- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- si prospetta un temporaneo miglioramento, prima di un nuovo più deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nel corso del prossimo fine settimana quando molti settori del Centro-nord verranno attraversati da una più intensa perturbazione atlantica che sarà accompagnata da molte piogge, localmente anche di forte intensità. L’estremo Sud invece verrà probabilmente risparmiato dal nuovo peggioramento e anzi con l’aria tiepida che accompagnerà il transito della perturbazione il clima sarà anche molto mite.



Previsioni mercoledì. Cielo nuvoloso in gran parte del Nord, aumento della nuvolosità anche sul settore tirrenico e in Campania, con qualche pioggia sull'alta Toscana; fenomeni saltuari su Venezia Giulia, Polesine, basso Lazio e Campania. Qualche pioggia anche sulla Sicilia sud-occidentale. Più soleggiato su medio e basso Adriatico, nel resto del Sud, nel nord ed est della Sicilia e in Sardegna. Nella seconda parte della giornata nuvole in attenuazione al Nordovest e sull'arco alpino centrale. Questa attenuazione della nuvolosità potrà favorire la formazione di alcune nebbie tra Piemonte orientale, Lombardia e ovest Emilia. Nella notte qualche pioggia isolata possibile anche su Emilia Romagna, nord delle Marche, Lazio centrale e nordovest della Sardegna. Temperature senza grandi variazioni con lievi rialzi possibili sull'Adriatico e lievi cali sul Tirreno e in Sardegna. Venti di Libeccio in intensificazione sul mar ligure orientale.

Previsioni zone terremotate. Tempo in peggioramento con un aumento della nuvolosità nella giornata di mercoledì ma con basso rischio di pioggia. Avremo invece il ritorno di qualche pioggia nella giornata di giovedì. Dal punto di vista termico l’aumento della nuvolosità limiterà il raffreddamento notturno: le temperature minime saranno infatti in aumento anche di 3-4 gradi rispetto ai giorni scorsi con valori vicini ai 10°C.