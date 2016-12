Rischio batterio, la Coop ritira dal mercato il "Girellone alle olive"

Attenzione a quello che mangiate (e a quello che avete comprato)! Il "Girellone Farcito" prodotto dalla Cooperativa agricola Il Forteto di Vicchio (Firenze), in vendita fino a qualche giorno fa nei banchi della gastronomia di alcuni Centri commerciali della Coop, è stato infatti ritirato in via "precauzionale". La decisione, spiega la stessa Cooperativa agricola in una nota, è stata presa quando le "analisi di routine, eseguite in regime di autocontrollo presso lo stabilimento di produzione" hanno evidenziato in un lotto del prodotto caseario la presenza del batterio Listeria, un batterio pericoloso per l'uomo.

I controlli vengono eseguiti secondo la "procedura codificata nel rispetto delle norme vigenti in materia, a cui tutti i produttori sono tenuti". Il "Girellone farcito", spiega ancora Il Forteto, è un formaggio a base di pasta filata (mozzarella) farcito con prosciutto cotto e olive. "Il lotto di cui è stato disposto il ritiro è composto da 28 pezzi per un totale di circa 21 kg. In parte già rientrati". Sono in corso ulteriori e approfondite indagini sul lotto ritirato che proseguiranno fino alla data di scadenza, atte a verificare l'effettivo rischio per la salute dei consumatori. In alcuni punti vendita di Unicoop Firenze la notizia del ritiro del prodotto è stata resa nota con dei cartelli.



Secondo la Cooperativa agricola si tratta comunque di un episodio isolato, cosa "confermata dalla totale assenza del batterio Listeria negli altri formaggi a pasta filata prodotti il medesimo giorno, nello stesso turno produttivo e identificati con il medesimo lotto - conclude la nota -. Si tratta di nove tipi di prodotto diversi a base di pasta filata, tutti sottoposti ad analisi di routine per la ricerca del batterio Listeria. Inoltre non è stata riscontrata presenza del patogeno nel Girellone Farcito prodotto nel turno di produzione successivo".