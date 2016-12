Rimini, violentata nel bagno e filmata: indagati tre "amici" della 17enne che hanno diffuso il video

La ragazza non ricordava nulla di quell'aggressione, era semiincosciente a causa dell'alcol. Le amiche, invece di aiutarla e chiamare qualcuno, hanno girato un video con lo smartphone e poi le hanno fatto vedere il filmato, che non è rimasto nascosto: prima è stato postato su whatsapp, e poi sul web.



La vicenda ha costretto la 17enne ad allontanarsi dalla sua città e a trasferirsi in un'altra regione, a casa degli zii. Adesso, otto mesi dopo l'incubo, la polizia postale ha identificato i tre giovani che hanno pubblicato il video su internet, scrivendo, tra l'altro, commenti pesantissimi sulla vittima. Sono stati denunciati per diffamazione aggravata.



Grazie a quel filmato gli inquirenti hanno individuato subito l'autore della violenza, un 22enne di origine albanese. Come se non bastasse la violenza subita, la ragazza ha ricevuto anche insulti e commenti sprezzanti da parte degli utenti che avevano accesso alle immagini che nel frattempo continuavano a circolare in rete. Ad aver diffuso il video e ad averla denigrata sono stati tre giovani che lei conosceva bene e considerava "amici". Due vivono proprio a Santarcangelo, il terzo è di Verucchio, sempre in provincia di Rimini.