Rimini: un 33enne insegue il suo cane per salvarlo dal treno, morti tutti e due

Un uomo di 33 anni è morto travolto da un treno nel tentativo di salvare il suo cane, che stava per essere investito dal convoglio in transito. Il tragico incidente è accaduto in prossimità di un passaggio a livello a Bellaria (Rimini ). Secondo la ricostruzione di carabinieri e polizia ferroviaria la vittima, Marco Frangipani , è stata investita mentre cercava di recuperare i suoi due cani, scappati dal cortile. Uno dei due animali si è salvato.

Ad arrivare per prima sul luogo dell'incidente è stata la sorella del giovane, che ha poi avvertito i genitori. Secondo il racconto di alcuni testimoni ai carabinieri di Bellaria Frangipani, grande appassionato di vela, è uscito di corsa dalla sua abitazione, poco lontana dal passaggio a livello della cittadina, per rincorrere i due cani, scappati lungo i binari mentre le sbarre erano abbassate. Ha percorso qualche metro lungo la strada ferrata prima di raggiungere i due cuccioli e prenderne in braccio uno.



Quando però si è voltato per tornare indietro, il 33enne è stato travolto dal treno in corsa insieme all'animale che teneva con sè.