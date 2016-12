Rimini, speleologo trovato morto

E' stato trovato senza vita all'alba uno speleologo di 48 anni, di Cesena. L'uomo era partito venerdì mattina per un'escursione in Alta Valmarecchia e si erano perse le sue tracce in serata. Sono subito scattate le ricerche delle forze dell'ordine con le unità cinofile, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il suo corpo è stato scoperto in località Fossa del Fanante, frazione di Perticara, nel Comune di Novafeltria (Rimini).