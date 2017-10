Rimini, filma la morte di un ragazzo in diretta Facebook: indagato l'autore del video

Andrea Speziali, il ventinovenne che ha filmato e postato su Facebook la morte di Simone Ugolini causata da un incidente stradale a Riccione, è ora indagato dalla Procura della Repubblica per pubblicazione di immagini oscene, raccapriccianti e impressionanti. Speziali non è, invece, indagato per omissione di soccorso perché le registrazioni della sala operativa del 118 confermano che un'altra persona, un tassista che passava per quella via, aveva già chiamato l’ambulanza.