Rimini e Foligno, presi i due pirati della strada che hanno ucciso 2 donne

Arrestati due pirati della strada tra Rimini e Foligno. Il primo, catturato dalla stradale, aveva investito giovedì tre donne, uccidendo un'anziana in carrozzina, a San Giovanni in Marignano. L'uomo, 45 anni, si sarebbe consegnato spontaneamente. Il secondo, preso dalla polizia, aveva investito due donne sabato sera a Foligno uccidendone una e mandando l'altra in ospedale in gravi condizioni. E' un macedone di 26 anni, regolare e residente a Foligno.

Rimini, si consegna fuori limiti legge: arrestato - Il 45enne che ha ucciso l'anziana in carrozzina si è recato dalla polizia stradale quando erano giù scaduti i limiti di legge e per questo è stato arrestato. D'altra parte, le forze dell'ordine erano già sulle sue dopo la fuga a bordo di una Xara in seguito al tragico incidente. L'uomo era dunque già stato identificato, secondo quanto riferito dai testimoni.



Foligno, investe e uccide una donna: preso - Arrestato dalla polizia anche il presunto pirata della strada di Foligno. L'uomo è accusato di omicidio colposo e omissione di soccorso. Non si sa ancora se fosse sotto l'effetto della droga o dell'alcol.



L'incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 20 a Sant'Eraclio, nei pressi di Foligno. Secondo una prima ricostruzione della polizia, le due donne stavano attraversando la strada insieme, in via Santocchia, quando sono state investite da una Bmw Station Wagon. Dopo l'impatto la vettura ha continuato la sua corsa e una delle due donne, di 60 anni, è stata trascinata per alcune decine di metri ed è morta. La sua amica, di 61 anni, ha riportato numerosi traumi in tutto il corpo e si trova ora ricoverata all'ospedale di Foligno in prognosi riservata. La Bmw è stata poi trovata, abbandonata, Gli agenti del commissariato - con i quali ha collaborato la non lontano dal luogo dell'incidente. E poco dopo il presunto responsabile è stato rintracciato nei pressi della sua abitazione.