Il tratto di mare compreso tra Rimini e Pesaro è stato toccato da una sequenza di almeno cinque trombe d'aria in mezz'ora, una delle quali è stata localizzata al largo di Gabicce. I bagnanti a riva e i naviganti in barca sono stati allertati del pericolo.

Gli episodi fanno parte di una vasta tempesta di pioggia e vento che nella mattinata si è abbattuta sulla riviera adriatica. Al largo di Cesenatico, ma un po' da tutte le localita' del litorale, il cielo è diventato improvvisamente scuro e dalla costa sono state avvistate due trombe marine, di cui una di notevoli dimensioni. Sulla spiaggia era stato poco prima dato l'avviso di chiudere gli ombrelloni per il forte vento in arrivo e le persone presenti si sono allontanate in fretta, mettendosi al riparo.