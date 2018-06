Rimini, ceffone al figlio che fuma uno spinello: padre denunciato dai carabinieri

Era stato convocato in caserma perché il figlio minorenne era stato sorpreso per le strade di Cattolica (Rimini) a fumare uno spinello con alcuni amici. L'uomo, un 40enne ristoratore del luogo, ha prima sgridato il ragazzo e poi lo ha colpito con un sonoro ceffone davanti ai militari che lo hanno denunciato per il reato di abuso di mezzi di correzione.