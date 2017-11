18 novembre 2017 16:36 Riina, conclusa lʼautopsia sul corpo del boss | La figlia ai giornalisti: vi denuncio A Parma anche Ninetta Bagarella e il figlio. Potrebbe slittare il rilascio del nulla osta per il trasferimento della salma a Corleone

E' terminata l'autopsia sul corpo di Totò Riina, il boss di Cosa Nostra morto venerdì all'ospedale di Parma. Ora la Procura dovrebbe rilasciare il nulla osta per trasferire la salma in Sicilia e permettere la sepoltura nel cimitero di Corleone, ma il via libera potrebbe tardare. Per consentire gli accertamenti medico-legali, sul decesso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. La Cei ha escluso ogni possibilità di organizzare esequie pubbliche.

I risultati dell'autospia arriveranno entro 60 giorni, mentre difficilmente, secondo quanto spiegato dal medico legale Rosa Gaudio, il nulla osta della Procura arriva in giornata. A Parma intanto sono arrivati anche la vedova di Totò Riina, Ninetta Bagarella e il figlio Salvo. I due sono giunti a bordo di una Panda e Salvo ha aperto la portiera alla madre, prima di entrare da una porta sul retro. "Fatemi camminare, non vi voglio neanche vedere", ha detto Ninetta Bagarella ai cronisti. La figlia Maria Concetta era già arrivata in precedenza. La visita alla salma è durata poco meno di 30 minuti.



Grasso: "Il suo arresto mi salvò la vita" - Dopo le stragi Falcole e Borsellino, "la scelta cadde su di me, che avevo la colpa di essere stato 'esecutore' del maxiprocesso di Giovanni Falcone. Dovevano uccidermi col tritolo, a Monreale, mentre mi recavo a casa dei miei suoceri". E' il racconto del presidente del Senato, Pietro Grasso, a La Stampa. "Trovarono difficoltà perché vicino al posto designato c'era una banca i cui sistemi di allarme interferivano coi timer mafiosi e c'era il pericolo che la bomba esplodesse quando non doveva. Poi, a gennaio, arrivò la cattura di Riina e perciò sono qui a raccontare".



Pm: "La sua successione è già stata pensata" - "Credo che, per come conosco l'organizzazione mafiosa, avessero già cercato di pensare a una successione. Perché è vero che Riina rappresentava il capo assoluto di Cosa Nostra, ma è anche vero che ormai le sue condizioni facevano facilmente prevedere che di lì breve sarebbe scomparso". E' quanto ha dichiarato Vittorio Teresi, procuratore aggiunto di Palermo.



"Sono abbastanza certo - ha aggiunto il magistrato - che l'organizzazione si sia mossa per prendere le decisioni necessarie: o una gestione collegiale dei vertici o un tentativo di qualcuno di forzare la mano. Nel primo caso avremmo una stagione di politica silente di Cosa Nostra, di sommersione come è stata quella inaugurata da Provenzano o uno scontro, che non è mai da augurarsi".