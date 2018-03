Rigopiano, rubate 200 bottiglie di vini pregiati recuperate dalle macerie dell'hotel

Non c'è pace per l'Hotel Rigopiano, il resort di lusso sul Gran Sasso che il 18 gennaio 2017 fu spazzato da una valanga con 29 vittime tra ospiti e addetti, e la sua memoria. Circa 200 bottiglie di vini pregiati che i vigili del fuoco avevano recuperato dalle macerie della struttura sono state trafugate dal garage di Montesilvano (Pescara), dove erano state riposte. Come riporta Il Centro, i ladri hanno forzato la porta basculante del locale di proprietà dell'ex amministratore dell’hotel.