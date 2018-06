Rigopiano, la "Regione determinò l'isolamento dell'hotel e le 29 vittime"

Furono negligenza, imperizia, imprudenza, e violazioni di norme, leggi e regolamenti, a causare la morte di 29 persone, il 18 gennaio 2017, quando l'Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara) fu travolto da una valanga.



Senza la carta valanghe è mancata la salvaguardia - Il riferimento è al filone dell'inchiesta riguardante la mancata realizzazione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga prevista dalla legge regionale 47/1992 in tema di "Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanghe". A giudizio della Procura, la carta valanghe "laddove emanata, avrebbe di necessità individuato nella località di Rigopiano un sito esposto a tale pericolo (sia per obiettive evidenti ragioni morfologiche e ambientali sia per documentate vicende storiche)".