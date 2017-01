E' un ricordo commosso quello dell'agente della polizia provinciale di Pescara che nei giorni precedenti alla tragedia ha scortato una decina di turisti per la strada che da Farindola porta fino all'hotel Rigopiano, in cui molti di loro hanno perso la vita. "Ci siamo fermati a parlare con il proprietario: ci ha detto che era tutto a posto e che non avevano bisogno di niente, così siamo tornati verso Pescara. Mi ricordo di tutti loro, hanno avuto un bruttissimo destino", ha detto ai microfoni di Pomeriggio Cinque, raccontando qualche aneddoto delle ore passate con i turisti.