Rigopiano, il figlio di due vittime: "Ci siamo messi sotto per rialzarci"

"E' stato un anno molto lungo, in cui ci siamo subito messi sotto per rialzarci e ricostruire la nostra vita": parla da dietro il bancone della pizzeria, Riccardo Di Carlo. Spetta a lui e a suo fratello mandare avanti il locale che era stato aperto dai genitori, morti nella tragedia dell’Hotel Rigopiano. "E' un omaggio a tutto quello che hanno fatto per noi ed è un modo per ringraziarli per quello che ci hanno lasciati": racconta Riccardo ai microfoni di Newsmediaset.