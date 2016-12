Rieti, sospese due maestre per maltrattamenti su bambini della prima elementare

"Fai pena", "non capisci niente", "non sai fare niente": si rivolgevano così due maestre della scuola di Borgorose , in provincia di Rieti , ai loro alunni della prima elementare, che a quanto pare ricevevano da mesi schiaffi, spinte e offese. Le due donne, in seguito a un indagine che le ha viste protagoniste, sono state sospese e sono ritenute responsabili del reato di maltrattamenti verso minori di età compresa tra i 5 e i 7 anni.

Le indagini dei Carabinieri sono iniziate nell'aprile 2016, in seguito alle denunce presentate da alcuni genitori, che riportavano le confidenze dei loro figli. Questi ultimi, infatti, avevano iniziato ad avere sintomi strani: crisi di pianto, mal di pancia, vomiti, insonnia. Per di più, si rifiutavano di andare a scuola per paura delle maestre.



I militari, alla guida del capitano Emanuela Cervellera, hanno quindi indagato tramite l'installazione di telecamere nascoste nell'aula, grazie ai quali si sono potuti documentare i maltrattamenti. Le maestre schiaffeggiavano i bambini, li spingevano e li offendevano.



I minori sono stati ascoltati da una psicologa e hanno confermato gli episodi di maltrattamento e di aver provato un disagio verso le maestre da mesi. Uno di loro vedeva perfino le maestre come diavoli: come riporta Il Messaggero, infatti, nel corso del colloquio, ha raffigurato le maestre con le sembianze di un diavolo definendolo “cattivo, che ha un’ascia e spinge i bambini”.