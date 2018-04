Rientrato in Italia il fotoreporter arrestato a marzo in Serbia

"E' finita una brutta disavventura", aveva detto il fotoreporter piemontese subito dopo aver lasciato nel primo pomeriggio il carcere di Sremska Mitrovica, città a ovest di Belgrado. Accompagnato dall'ambasciatore d'Italia in Serbia Carlo Lo Cascio e dal personale diplomatico che, in collegamento con la Farnesina, in tutti questi giorni ha seguito la delicata vicenda con la massima cura e attenzione, Donato si è subito recato all'aeroporto di Belgrado da dove nel tardo pomeriggio si è imbarcato su un aereo per Roma.



La soddisfazione della famiglia - Grande la soddisfazione dei familiari, che hanno tirato un sospiro di sollievo alla notizia della sua liberazione. "Ringraziamo amici, colleghi e quanti si sono in ogni modo adoperati per la sua liberazione, e in particolare il presidente della Fnsi Beppe Giulietti, l'Associazione stampa Subalpina, il professor Luigi Manconi e l'Ufficio italiani all'estero della Farnesina", hanno fatto sapere in una nota. Piemontese, 41 anni, Donato - che in passato ha collaborato anche con l'agenzia Ansa - al momento del fermo si trovava nella località serba di Sid, a ridosso del confine con la Croazia, impegnato in un reportage sulla rotta balcanica battuta dei profughi mediorientali, insieme all'altro fotografo italiano Andrea Vignali.



Le accuse contro il fotoreporter - Le accuse contro di lui sono apparse subito poco credibili e per certi versi assurde, visto che Donato avrebbe tra l'altro aggredito i profughi per impossessarsi della somma irrisoria di 300 dinari serbi, pari a meno di tre euro. Gli stessi profughi avevano ritrattato le accuse dopo aver visionato una foto più recente di Donato, ma il giornalista era rimasto in carcere nonostante le proteste e gli appelli delle Associazioni giornalistiche di Italia e Serbia e le pressioni per la sua liberazione da parte delle autorità diplomatiche italiane.