Riciclaggio, chiesto il processo per Gianfranco Fini e la Tulliani

E' stato chiesto il rinvio a giudizio per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, accusato dai pm di Roma di riciclaggio. La richiesta è stata presentata anche per la compagna Elisabetta Tulliani, per il padre Sergio e per il fratello Giancarlo. Coinvolto poi anche il "re delle slot" Francesco Corallo, che sarebbe il regista dell'affaire legato alla casa di Montecarlo.