Ricattò Lapo, il cameriere si pente e dal carcere scrive: "Ho sbagliato"

12:34 - Era accecato dalla cupidigia e dal miraggio di soldi facili. Enrico Bellavista, il cameriere di 31 anni che ricattò Lapo Elkann, dal carcere, scrive al giovane rampollo della famiglia Agnelli chiedendo perdono. Nell'aprile scorso, Bellavista trovò Lapo seminudo e ubriaco per le strade di Milano e non si fece sfuggire l'occasione. Lo portò a casa sua dove filmò un Lapo Elkann impegnato in un pomeriggio di cocaina e autoerotismo.

La cocaina, ha raccontato Bellavista, era di Lapo. Il rampollo ha ribattuto che era troppo ubriaco per ricordare qualcosa ma sicuramente non aveva droga con sé.



Per quel video Lapo pagò 30mila euro. Ma il cameriere ne voleva di più. Su consiglio di Bicio Pensa, paparazzo ex della scuderia Corona, chiese altri 350mila euro, poi scesi a 90mila.



Al momento della consegna si presentarono anche i carabinieri, che arrestarono Bellavista. Il paparazzo respinge le accuse del cameriere: "Ho solo aiutato i due fratelli a vendere il video alle agenzie, non ho avuto parte nell'estorsione". Lapo tace, ancora non ricorda nulla.