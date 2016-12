Responsabilità civile delle toghe: primo caso a Roma "usato" contro pm

08:56 - "Debutta" a Roma la legge sulla responsabilità delle toghe e apre subito una serie di quesiti sulla normativa. Durante il processo per bancarotta della Alivision (divisione italiana della britannica Terravision) che si occupa di logistica, è stata aperta una causa "parallela" contro i pm che conducono l'inchiesta. Ora i magistrati che accusano i manager di bancarotta sono "denunciati" dagli stessi. Lavoreranno sereni?

A riportare la vicenda è il Corriere della Sera che si domanda se appunto i magistrati dovranno astenersi o no dal portare avanti l'accusa nel processo penale. Sicuramente una decisione affermativa alla domanda aprirebbe una voragine perché un pm "scomodo" potrebbe ritrovarsi sul banco degli imputati utilizzando appunto la legge della responsabilità civile. Una pistola alla tempia, insomma.



La singolarità del caso Alivision è appunto dovuta al fatto che tale accusa non è arriva al termine dei tre gradi di giudizio nel processo penale per bancarotta ma durante il processo stesso. Il dibattimento si aprirà il prossimo 17 giugno ma nel 2013 i pm della procura di Roma avevano chiesto al Tribunale fallimentare un'istanza di insolvenza per una delle società del gruppo. Istanza respinta dai giudici e utilizzata dagli avvocati dei manager italiani della Alivision per portare avanti l'azione civile contro gli stessi pm.



La legge sulla responsabilità civile dei magistrati prevede che il processo a cui ci si appella per il risarcimento sia arrivato a conclusione. E nel caso della Alivision quella richiesta di insolvenza lo era. Ecco dunque il paradosso del processo ai magistrati che stanno ti stanno processando. Se l'azione civile contro lo Stato dovesse concludersi positivamente per i querelanti, lo Stato sarebbe titolato a rivalersi sui pm andando a prelevare fino a metà dello stipendio.



Come potranno quindi operare serenamente con la spada di damocle del dimezzamento della busta paga? Per non parlare poi dell'ingolfamento delle aule di tribunali già oberati di lavoro che si vedrebbero aprire (per chi se lo può permettere) processi sui processi. Piccoli paradossi che probabilmente costringeranno il legislatore a tornare sulla legge per dare dei correttivi.