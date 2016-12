Repubblica, Ezio Mauro lascia la direzione Al suo posto arriva Mario Calabresi

L'addio di Sofri - "Essendo la mia lunga collaborazione a Repubblica un riflesso della mia personale amicizia per Ezio Mauro, naturalmente finirà con la sua direzione", commenta Sofri. L'ex leader di Lotta Continua fu condannato in via definitiva a 22 anni di carcere quale mandante dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi, padre di Mario, ucciso il 17 maggio del 1972.



La conferma di Calabresi - Calabresi conferma la nomina alla direzione de La Repubblica con un tweet: "A Natale dopo 6 anni e mezzo lascerò La Stampa e un pezzo di cuore: è stata un'avventura bellissima. A gennaio ricomincio a Repubblica".